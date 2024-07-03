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Австрия и Турция установили уникальное достижение на чемпионате Европы
Это связано со стандартными положениями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в последнем матче 1/8 финала Турция оказалась сильнее сборной Австрии (2:1). Несмотря на то, что Демирал забил самый быстрый гол в истории Евро на стадии плей-офф, обе команды также установили уникальное достижение этого турнира.
По информации Opta Analyst, это был первый матч на чемпионате Европы (с 1980 года), в котором было забито три гола с угловых. Кроме того, Австрия зафиксировала ожидаемый показатель голов в матче с Турцией - 2,7, что является наибольшим показателем для команды, которая не смогла пройти в следующий раунд плей-офф континентального первенства со времен Франции против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 (3,1).
Добавим, что в четвертьфинале Евро-2024 Турция сыграет против сборной Нидерландов.
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