  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024

ЕВРО-2024
Обновлено

Неяркая игра, но немало позитива и много драмы

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий тур группового турнира Евро-2024 принес нам немало сюрпризов. А вот 1/8 финала расставила все по местам. Андердоги продолжают бороться, грызть землю, играть солидно, собранно. Но в итоге не дотягивают и уступают грандам. Последние же в качестве не особо добавили, зато добавили в старании и получили дивиденды от этого.

Совсем другой турнир

В 1/8 финала нынешнего Евро были забиты 19 мячей. В среднем - 2.375 за матч. Сам по себе этот результат низкий. На Евро-2020 на этой стадии и вовсе дошли до сумасшедших 3.6. Но на Евро-2016 были те же 2.375. Причем на всех этих трех Чемпионатах Европы среднее число голов за матч в 1/8 финала возросло по сравнению с групповым турниром. В том числе и сейчас - с 2.25.

Объяснение? В турнире, где из групп выходят 16 команд из 24-ех, во втором и третьем турах группового турнира уже начинаются расчеты, раздумия об очках, третьих местах, стратегические ничьи. Такое мы видели слишком много на этом турнире. 0:0 устраивал слишком многих. Но в 1/8 финала уже нужно побеждать для выхода. Нужно забивать. Осторожно, без авантюризма, но побеждать.

Оживление было заметно и визуально. Игра была более динамичной, быстрой, острой, почти все команды больше бегали, да и больше создавали. Англия и Франция вновь отыграли ниже своего уровня, но создали моментов больше, чем в группах и двигались быстрее. То же можно сказать о других командах. Разве что кроме Италии, Португалии и Грузии.

Точности, качества все еще катастрофически не хватает. Но гранды уяснили простую истину, которую не хотели уяснять в третьем туре. О которой тренеры часто говорят. Прежде всего нужно бегать как аутсайдер, бороться так же жестко как он, быть таким же организованным как он, и лишь тогда качество твоих игроков сможет решить матч. Так большей частью и вышло.

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024 - изображение 1

Оттого и изменения в результатах. Главными сюрпризами группового турнира были первые места в группах Австрии и Румынии и выход Грузии. Выход Словении также не особо ожидали. Где все эти сборные сейчас? Едут домой. Отдали слишком много сил в группах, задрали нос после успехов? Или же просто гранды проснулись и поставили выскочек на место?

Интересно также, что в групповом турнире лишь 39 процентов выигравших матч по ударам по воротам выиграли его по результату, лишь 39 выигравших по владению мячом выиграли по результату. В 1/8 финала и по ударам, и по результату выиграли 87.5 процентов команд - семь из восьми, по владению мячом и по результату выиграли 75 процентов - шесть из восьми.

Да, Португалия в итоге переиграла Словению лишь в серии пенальти, а Англия Словакию - лишь в дополнительное время, но даже без них очевидно, что процент возрос, что в 1/8 финала в большинстве случаев выигрывал тот, кто доминировал. Тем более, что Швейцария, уступившая Италии несколько десятых процента владения мячом, на самом деле полностью доминировала над ней.

Больше позитива

Разумеется, в 1/8 финала всегда есть восемь проигравших, да и победители не всегда полностью рады. Но на этот раз ощущения позитива или хотя бы прогресса, хотя бы какого-то улучшения превалировали.

Словакия и Словения заслуживают аплодисменты. Первая была так близка к победе, вторая дошла до серии пенальти. Грузия открыла счет против Испании и всегда боролась. Дания играла против Германии неплохо, лучше в атаке, чем против Сербии и Словении в группе. Румыния начала мощно, а затем до концовки держалась в игре, на 0:1. Австрия постоянно давила и могла сравнять.

Турция счастлива, выстояв под давлением Австрии. Нидерланды прорвало, и после группового турнира страданий они победили с уверенным счетом, создав в атаке гораздо больше, чем тогда и сыграв стабильнее в обороне. Швейцария выступила блестяще против Италии, задавив ее прессингом. 11:1 по ударам по воротам и 130:37 по пасам в атакующей трети поля на 46-ой минуте.

Гарет Саутгейт отмечает характер подопечных. Характера Англии всегда не хватало, потому не следует недооценивать такую победу над Словакией. Да и играли англичане динамичнее, интереснее, чем в группе. Джуд Беллингем забил красивый гол на падающем флажке. В Испании также довольны характером, а еще больше - игрой. Она выглядит замечательно.

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024 - изображение 2

Дидье Дешам и вовсе очень доволен игрой своей команды, заявляет, что создала много хороших атак, 20 ударов по воротам и хорошо прикрыла оборону. "Ле Бле" и вправду создали больше и выглядели динамичнее, чем в групповом турнире. Вновь точность подвела, и они остались без голов своими силами с игры на турнире, но прогресс есть.

Германия сыграла хуже, чем в двух первых турах, но лучше, чем в третьем. Также динамично, также со старанием, также с креативом. С девятью ударами в створ ворот. Сделав достаточно для победы. Юлиан Нагельсманн говорит о дикой игре, лучших 20-ти минутах на турнире его сборной (первых), доволен матчем без пропущенных, гордится командой.

Кто остается? Разумеется, в пассиве 1/8 финала у Бельгии. Хотя Кевин Де Брюйне заявляет, что она играла по плану, хорошо перекрывала Францию. Да и моменты у "красных дьяволов" были. Но все же в целом они провели слабый турнир и бесславно вылетели.

Португалия? Она должна была пробивать Словению до серии пенальти. Уж точно - когда пробивала пенальти в овертайме. Все эти драмы вокруг Роналду точно не пошли ей на пользу. А спас ее и в овертайме, и в серии 11-метровых вратарь Диогу Кошта. Хотя Роберто Мартинес считает, что его сборная играла очень хорошо, со страстью, много создала. Ей, как и всем, не хватило точности.

Можно сказать, что и Италии не хватило точности, учитывая два попадания в штанги ворот, но это было бы обманом. На самом деле она опозорилась по полной, отыграв совершенно отвратительно, даже не борясь, сдавшись Швейцарии сразу. Потому настроение на Апеннинах теперь гораздо хуже, чем даже в Шотландии, Сербии, Украине, Чехии, не вышедших из групп.

ЧЕ Голливуд

Возможно, много качественной игры на турнире мы так уже и не увидим. Зато драматизма все больше и больше. Такие сценарии никакой голливудский сценарист не выдумает. Нельзя выключать телевизор и подытоживать матч до последней секунды, потому что всегда что-то может перевернуться.

ВАР отменил 1:0 датчан из-за кончика бутсы в офсайде, а через пару минут автор этого 1:0 привез пенальти. Англия отыгралась на последних секундах, Франция вырвала победу на 85-ой минуте. Блестящий сейв вратаря Турции Мерта Гюнока в добавленное время удержал победу. Испания разгромила, но пропустила первой. Нидерланды разгромили, но на 82-ой минуте счет еще был 1:0.

Ну а в матче Португалия - Словения и вовсе творилось дикое сумасшествие. Нереализованный пенальти Криштиану Роналду и его слезы, падение Пепе и выход Шешко, отбитый вратарем, серия пенальти и все три отбитых удара Диогу Кошты (впервые в истории Евро какой-либо вратарь не пропускает в серии пенальти), первый удар Роналду в серии и гол.

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024 - изображение 3

Как в настоящем Голливуде, еще и все завершилось хеппи-эндом, победой положительных героев. Если смотреть с точки зрения УЕФА. Сборные, вызывающие больше внимания, приносящие больший рейтинг, больше спонсоров, больше денег, прошли дальше. Гранды и Турция, за которую активно болеют миллионы граждан Германии турецкого происхождения. Подвела лишь Италия.

Расклад голов

На этом турнире не так много голов со стандартных положений. Если не считать пенальти, таких в групповом турнире было 12. Однако в 1/8 финала к ним добавились целых пять. Все три в матче Австрия - Турция, один испанский, гол Харри Кейна, принесший победу Англии. А еще и гол Джуда Беллингема с вбрасывания аута, принесший ей ничью, можно включить.

Изменилась еще одна тенденция - голов ударами из-за пределов штрафной площадки. Таких в 1/8 финала просто не было. Это после 14-ти в группах. Зато тенденция автоголов изменяться не пожелала. Два на стадии 1/8 финала довели общее число до девяти. До рекорда Евро-2020 осталось два.

Команды устали, потому перестали прикрывать на стандартных положениях? Голов издали нет, потому что вратари привыкли к мячу, на который ранее жаловались, а тренеры научились прикрывать зоны ударов издали? Ну а высокий темп игры, опасные и утомительные для защитников розыгрыши возле своих ворот и их неумение защищаться никуда не делись, потому не делись и автоголы.

Не изменилась и тенденция разделения голов по возрасту. Даже укрепилась. В групповом турнире, не считая автоголов, 23 процента забивали игроки моложе 25-ти лет, 43 - игроки в возрасте 25-29, 34 - те, кому больше 30-ти. В 1/8 финала распределение - 18-59-23 процентов, то есть 3-10-4 голов.

Замены помогают, особенно - в атаке

В групповом турнире была заметна польза изменений. И между матчами, в стартовых составах, и по ходу матчей. Особенно - на атаку, или даже просто по позиции в атаке. Такие часто срабатывали. Часто срабатывали они и в 1/8 финала. Что также можно выделить как причину постоянных голов в концовках матчей.

Автогол бельгийцев создал удар замены французов Коло Муани. Ассист к победному голу Англии отдал Тони. Оба - форварды. Второй заменил полузащитника Фодена, пусть и атакующего. Также Саутгейт выпустил атакующего полузащитника Эзе вместо опорника Майну и форварда/вингера Палмера вместо защитника Триппьера. И ведь помогло, удалось забить дважды.

ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024 - изображение 4

Нидерланды начали матч с атакующим полузащитником Симонсом вместо опорника Феермана, в начале второго тайма заменили вингера Бергвейна на более близкого к форварду Малена. Итог - ассист Симонса, дубль Малена. Атакующая замена Австрии Грегоритш забила, как и атакующая замена Испании Ольмо, причем второй - с ассиста замены Оярсабаля.

Варгас вернулся в стартовый состав сборной Швейцарии и сделал гол и ассист. Германия забила второй после выхода чистого форварда Фюллькруга вместо полузащитника Гюндогана. Нагельсманн заявил, что в целом начала играть в матче против Дании лучше после перехода на игру с тремя центральными защитниками.

Не нужно бояться изменений, особенно - в атаке.

Опозорилась ли Украина?

И напоследок о нюансе, связанном со сборной Украины. В 1/4 финала Евро-2024 сыграют представители всех групп, кроме группы Е, "украинской". Причем победитель той группы - Румыния - проиграл в 1/8 финала разгромно. Означает ли это, что та группа была слабейшей на турнире и что занять в ней четвертое место - позор? Не факт.

Во-первых, Словакия и Бельгия держались против Англии и Франции до последних минут. Еще чуть-чуть - и мы говорили бы об "английской" группе как о слабейшей. А даже если группа Е и вправду была слабейшей на турнире (что вполне возможно), то ненамного, поскольку общий уровень групп был очень близок, очень схож.

Разумеется, невыход из группы, когда выходят 16 команд из 24-ех - всегда провал. Но посыпать голову пеплом и объявлять о вселенском позоре я бы не стал. Тем более, что борьба в самой группе была очень плотной, а уровень группы соответствовал уровню как минимум части других. Не хватило характера, смелости, уважения к соперникам в плотной группе - такова правда.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
УЕФА начала расследование из-за националистического жеста героя одного из матчей на Евро-2024
yellow-arrow
Гюлер - после 2:1 с Австрией: Я тренировал подачи с углового всю неделю
yellow-arrow
Демирал: Ассистент тренера показал нам слабые стороны Австрии, и мы ими воспользовались
Чемпионат Европы-2024 Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВиктАн
03.07.2024 в 12:44
Девиз невдах- головне не перемога, а участь!Виступ нашої дружини- це ганьба. Більше Луніна, втратив лише Ребров і ко.Що не кажіть, а виступ Грузин, підтвердив необхідність пошуку тренера з іншою філософією футболу, в ідеалі повній протилежності динамівським сердцям. Для початку треба тренер, який заставить збірну грати на перемогу с першої хвилини і до фінального свистка, незважаючи на результат. Вже блювати хочеться від нескінченно трусливо- валідольного футболу, на який тільки й здатні наші тренери. Навіть перемога нашої молоді в турнірі, не викликала ейфорії від атакувальних заготовок.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ВиктАн
03.07.2024 в 12:44
Девиз невдах- головне не перемога, а участь!Виступ нашої дружини- це ганьба. Більше Луніна, втратив лише Ребров і ко.Що не кажіть, а виступ Грузин, підтвердив необхідність пошуку тренера з іншою філософією футболу, в ідеалі повній протилежності динамівським сердцям. Для початку треба тренер, який заставить збірну грати на перемогу с першої хвилини і до фінального свистка, незважаючи на результат. Вже блювати хочеться від нескінченно трусливо- валідольного футболу, на який тільки й здатні наші тренери. Навіть перемога нашої молоді в турнірі, не викликала ейфорії від атакувальних заготовок.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.