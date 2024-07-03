ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024

Третий тур группового турнира Евро-2024 принес нам немало сюрпризов. А вот 1/8 финала расставила все по местам. Андердоги продолжают бороться, грызть землю, играть солидно, собранно. Но в итоге не дотягивают и уступают грандам. Последние же в качестве не особо добавили, зато добавили в старании и получили дивиденды от этого.

Совсем другой турнир

В 1/8 финала нынешнего Евро были забиты 19 мячей. В среднем - 2.375 за матч. Сам по себе этот результат низкий. На Евро-2020 на этой стадии и вовсе дошли до сумасшедших 3.6. Но на Евро-2016 были те же 2.375. Причем на всех этих трех Чемпионатах Европы среднее число голов за матч в 1/8 финала возросло по сравнению с групповым турниром. В том числе и сейчас - с 2.25.

Объяснение? В турнире, где из групп выходят 16 команд из 24-ех, во втором и третьем турах группового турнира уже начинаются расчеты, раздумия об очках, третьих местах, стратегические ничьи. Такое мы видели слишком много на этом турнире. 0:0 устраивал слишком многих. Но в 1/8 финала уже нужно побеждать для выхода. Нужно забивать. Осторожно, без авантюризма, но побеждать.

Оживление было заметно и визуально. Игра была более динамичной, быстрой, острой, почти все команды больше бегали, да и больше создавали. Англия и Франция вновь отыграли ниже своего уровня, но создали моментов больше, чем в группах и двигались быстрее. То же можно сказать о других командах. Разве что кроме Италии, Португалии и Грузии.

Точности, качества все еще катастрофически не хватает. Но гранды уяснили простую истину, которую не хотели уяснять в третьем туре. О которой тренеры часто говорят. Прежде всего нужно бегать как аутсайдер, бороться так же жестко как он, быть таким же организованным как он, и лишь тогда качество твоих игроков сможет решить матч. Так большей частью и вышло.

Оттого и изменения в результатах. Главными сюрпризами группового турнира были первые места в группах Австрии и Румынии и выход Грузии. Выход Словении также не особо ожидали. Где все эти сборные сейчас? Едут домой. Отдали слишком много сил в группах, задрали нос после успехов? Или же просто гранды проснулись и поставили выскочек на место?

Интересно также, что в групповом турнире лишь 39 процентов выигравших матч по ударам по воротам выиграли его по результату, лишь 39 выигравших по владению мячом выиграли по результату. В 1/8 финала и по ударам, и по результату выиграли 87.5 процентов команд - семь из восьми, по владению мячом и по результату выиграли 75 процентов - шесть из восьми.

Да, Португалия в итоге переиграла Словению лишь в серии пенальти, а Англия Словакию - лишь в дополнительное время, но даже без них очевидно, что процент возрос, что в 1/8 финала в большинстве случаев выигрывал тот, кто доминировал. Тем более, что Швейцария, уступившая Италии несколько десятых процента владения мячом, на самом деле полностью доминировала над ней.

Больше позитива

Разумеется, в 1/8 финала всегда есть восемь проигравших, да и победители не всегда полностью рады. Но на этот раз ощущения позитива или хотя бы прогресса, хотя бы какого-то улучшения превалировали.

Словакия и Словения заслуживают аплодисменты. Первая была так близка к победе, вторая дошла до серии пенальти. Грузия открыла счет против Испании и всегда боролась. Дания играла против Германии неплохо, лучше в атаке, чем против Сербии и Словении в группе. Румыния начала мощно, а затем до концовки держалась в игре, на 0:1. Австрия постоянно давила и могла сравнять.

Турция счастлива, выстояв под давлением Австрии. Нидерланды прорвало, и после группового турнира страданий они победили с уверенным счетом, создав в атаке гораздо больше, чем тогда и сыграв стабильнее в обороне. Швейцария выступила блестяще против Италии, задавив ее прессингом. 11:1 по ударам по воротам и 130:37 по пасам в атакующей трети поля на 46-ой минуте.

Гарет Саутгейт отмечает характер подопечных. Характера Англии всегда не хватало, потому не следует недооценивать такую победу над Словакией. Да и играли англичане динамичнее, интереснее, чем в группе. Джуд Беллингем забил красивый гол на падающем флажке. В Испании также довольны характером, а еще больше - игрой. Она выглядит замечательно.

Дидье Дешам и вовсе очень доволен игрой своей команды, заявляет, что создала много хороших атак, 20 ударов по воротам и хорошо прикрыла оборону. "Ле Бле" и вправду создали больше и выглядели динамичнее, чем в групповом турнире. Вновь точность подвела, и они остались без голов своими силами с игры на турнире, но прогресс есть.

Германия сыграла хуже, чем в двух первых турах, но лучше, чем в третьем. Также динамично, также со старанием, также с креативом. С девятью ударами в створ ворот. Сделав достаточно для победы. Юлиан Нагельсманн говорит о дикой игре, лучших 20-ти минутах на турнире его сборной (первых), доволен матчем без пропущенных, гордится командой.

Кто остается? Разумеется, в пассиве 1/8 финала у Бельгии. Хотя Кевин Де Брюйне заявляет, что она играла по плану, хорошо перекрывала Францию. Да и моменты у "красных дьяволов" были. Но все же в целом они провели слабый турнир и бесславно вылетели.

Португалия? Она должна была пробивать Словению до серии пенальти. Уж точно - когда пробивала пенальти в овертайме. Все эти драмы вокруг Роналду точно не пошли ей на пользу. А спас ее и в овертайме, и в серии 11-метровых вратарь Диогу Кошта. Хотя Роберто Мартинес считает, что его сборная играла очень хорошо, со страстью, много создала. Ей, как и всем, не хватило точности.

Можно сказать, что и Италии не хватило точности, учитывая два попадания в штанги ворот, но это было бы обманом. На самом деле она опозорилась по полной, отыграв совершенно отвратительно, даже не борясь, сдавшись Швейцарии сразу. Потому настроение на Апеннинах теперь гораздо хуже, чем даже в Шотландии, Сербии, Украине, Чехии, не вышедших из групп.

ЧЕ Голливуд

Возможно, много качественной игры на турнире мы так уже и не увидим. Зато драматизма все больше и больше. Такие сценарии никакой голливудский сценарист не выдумает. Нельзя выключать телевизор и подытоживать матч до последней секунды, потому что всегда что-то может перевернуться.

ВАР отменил 1:0 датчан из-за кончика бутсы в офсайде, а через пару минут автор этого 1:0 привез пенальти. Англия отыгралась на последних секундах, Франция вырвала победу на 85-ой минуте. Блестящий сейв вратаря Турции Мерта Гюнока в добавленное время удержал победу. Испания разгромила, но пропустила первой. Нидерланды разгромили, но на 82-ой минуте счет еще был 1:0.

Ну а в матче Португалия - Словения и вовсе творилось дикое сумасшествие. Нереализованный пенальти Криштиану Роналду и его слезы, падение Пепе и выход Шешко, отбитый вратарем, серия пенальти и все три отбитых удара Диогу Кошты (впервые в истории Евро какой-либо вратарь не пропускает в серии пенальти), первый удар Роналду в серии и гол.

Как в настоящем Голливуде, еще и все завершилось хеппи-эндом, победой положительных героев. Если смотреть с точки зрения УЕФА. Сборные, вызывающие больше внимания, приносящие больший рейтинг, больше спонсоров, больше денег, прошли дальше. Гранды и Турция, за которую активно болеют миллионы граждан Германии турецкого происхождения. Подвела лишь Италия.

Расклад голов

На этом турнире не так много голов со стандартных положений. Если не считать пенальти, таких в групповом турнире было 12. Однако в 1/8 финала к ним добавились целых пять. Все три в матче Австрия - Турция, один испанский, гол Харри Кейна, принесший победу Англии. А еще и гол Джуда Беллингема с вбрасывания аута, принесший ей ничью, можно включить.

Изменилась еще одна тенденция - голов ударами из-за пределов штрафной площадки. Таких в 1/8 финала просто не было. Это после 14-ти в группах. Зато тенденция автоголов изменяться не пожелала. Два на стадии 1/8 финала довели общее число до девяти. До рекорда Евро-2020 осталось два.

Команды устали, потому перестали прикрывать на стандартных положениях? Голов издали нет, потому что вратари привыкли к мячу, на который ранее жаловались, а тренеры научились прикрывать зоны ударов издали? Ну а высокий темп игры, опасные и утомительные для защитников розыгрыши возле своих ворот и их неумение защищаться никуда не делись, потому не делись и автоголы.

Не изменилась и тенденция разделения голов по возрасту. Даже укрепилась. В групповом турнире, не считая автоголов, 23 процента забивали игроки моложе 25-ти лет, 43 - игроки в возрасте 25-29, 34 - те, кому больше 30-ти. В 1/8 финала распределение - 18-59-23 процентов, то есть 3-10-4 голов.

Замены помогают, особенно - в атаке

В групповом турнире была заметна польза изменений. И между матчами, в стартовых составах, и по ходу матчей. Особенно - на атаку, или даже просто по позиции в атаке. Такие часто срабатывали. Часто срабатывали они и в 1/8 финала. Что также можно выделить как причину постоянных голов в концовках матчей.

Автогол бельгийцев создал удар замены французов Коло Муани. Ассист к победному голу Англии отдал Тони. Оба - форварды. Второй заменил полузащитника Фодена, пусть и атакующего. Также Саутгейт выпустил атакующего полузащитника Эзе вместо опорника Майну и форварда/вингера Палмера вместо защитника Триппьера. И ведь помогло, удалось забить дважды.

Нидерланды начали матч с атакующим полузащитником Симонсом вместо опорника Феермана, в начале второго тайма заменили вингера Бергвейна на более близкого к форварду Малена. Итог - ассист Симонса, дубль Малена. Атакующая замена Австрии Грегоритш забила, как и атакующая замена Испании Ольмо, причем второй - с ассиста замены Оярсабаля.

Варгас вернулся в стартовый состав сборной Швейцарии и сделал гол и ассист. Германия забила второй после выхода чистого форварда Фюллькруга вместо полузащитника Гюндогана. Нагельсманн заявил, что в целом начала играть в матче против Дании лучше после перехода на игру с тремя центральными защитниками.

Не нужно бояться изменений, особенно - в атаке.

Опозорилась ли Украина?

И напоследок о нюансе, связанном со сборной Украины. В 1/4 финала Евро-2024 сыграют представители всех групп, кроме группы Е, "украинской". Причем победитель той группы - Румыния - проиграл в 1/8 финала разгромно. Означает ли это, что та группа была слабейшей на турнире и что занять в ней четвертое место - позор? Не факт.

Во-первых, Словакия и Бельгия держались против Англии и Франции до последних минут. Еще чуть-чуть - и мы говорили бы об "английской" группе как о слабейшей. А даже если группа Е и вправду была слабейшей на турнире (что вполне возможно), то ненамного, поскольку общий уровень групп был очень близок, очень схож.

Разумеется, невыход из группы, когда выходят 16 команд из 24-ех - всегда провал. Но посыпать голову пеплом и объявлять о вселенском позоре я бы не стал. Тем более, что борьба в самой группе была очень плотной, а уровень группы соответствовал уровню как минимум части других. Не хватило характера, смелости, уважения к соперникам в плотной группе - такова правда.

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