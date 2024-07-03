"Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал главных фаворитов текущих розыгрышей чемпионата Европы и Кубка Америки.

"Пока что кажется, что это может сделать Испания.

Германия хороша, Франция тоже может играть хорошо, а Англии нужно прибавлять.

Прогноз на Кубок Америки? Аргентина... или Бразилия... или Колумбия... или Уругвай! Я вчера переписывался с Алиссоном, не могу принять это решение", - сказал Клопп.