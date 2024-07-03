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"Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024
Не Германия
Getty Images / Global Images Ukraine
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