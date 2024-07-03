Первые дубли Евро-2024. Статистика двойных голевых ударов на чемпионатах Европы

До нынешнего турнира на чемпионатах Европы было зафиксировано ровно 70 дублей. Причем, на предыдущем ЧЕ приключилось рекордное их количество – сразу 14. Более того, в трех матчах игроки соперничавших команд обменивались "двоечками": в поединках Швеция – Польша (3:2, Форсберг и Левандовски), Португалия – Франция (2:2, Роналду и Бензема) и Франция – Швейцария (3:3, Бензема и Сеферович).

Казалось, что после такого прорыва на нынешнем чемпионате мы станем свидетелями очередного юбилейного, восьмидесятого дубля. Но завершился групповой турнир – и ничего! Состоялись 6 из 8 поединков 1/8 финала – тишина! И лишь в заключительный день распределения путевок в четвертьфинал мы наконец-то увидели дубли – и сразу два! Нидерландец Дониелл Мален своим дуплетом окончательно похоронил Румынию. А турок Мерих Демирал дважды расписался в воротах Австрии. Причем, первый из его голов, забитый на 56-й секунде встречи, стал еще и самым быстрым в плей-офф Евро за всю историю.

Отметим, что для сборной Нидерландов это пятый дубль на чемпионатах Европы, для "янычар" – третий. Лидируют же в этой номинации немцы – 10 дублей (в том числе три в финальных матчах), в затылок им дышат французы (9). На почтительном расстоянии от дуэта лидеров держатся португальцы с датчанами (по 6) и англичане, теперь вот в компании голландцев (по 5).

В личном зачете вне конкуренции Криштиану Роналду, владеющий почти всеми индивидуальными рекордами Евро. На счету звездного португальца четыре дубля, оформленные на трех разных ЧЕ (по одному в 2012-м и 2016-м, и два – на прошлом турнире). По два дубля в своем активе перед нынешним турниром имела компактная группа не менее известных господ: немцы Герд Мюллер (1972) и Руди Феллер (1984, 1988), англичанин Уэйн Руни (2004), французы Антуан Гризманн (2016) и Карим Бензема (2020), бельгиец Ромелу Лукаку (2020).