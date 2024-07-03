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Гюлер - после 2:1 с Австрией: Я тренировал подачи с углового всю неделю
Нашли слабое место австрийцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал выход в 1/4 финала Евро-2024 после минимальной победы над Австрией (2:1).
"Мерих Демирал забил два прекрасных гола. Он отлично прыгнул, чтобы забить второй гол. Я был очень рад, что доставил мяч в нужное место. Конечно, мы анализировали соперника перед игрой. Знали, что такие подачи будут опасными. Я тренировал этот элемент всю неделю, и мы счастливы, что наша работа окупилась.
Буду очень рад сыграть в Берлине перед нашими болельщиками. Нидерланды, конечно, очень сложный соперник. Но мы верим в себя и хотим пройти в следующий раунд", - цитирует 19-летнего хавбека пресс-служба УЕФА.
Матч между Турцией и Нидерландами состоится 6 июля.
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