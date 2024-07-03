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УЕФА начала расследование из-за националистического жеста героя одного из матчей на Евро-2024
Защитнику грозит дисквалификация
Getty Images/Global Images Ukraine
2 июля 2024 года в немецком Лейпциге состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
По итогам встречи УЕФА начало расследование из-за политического жеста автора дубля в ворота австрийцев - Мериха Демирала. Благодаря этим голам Турция одержала победу со счётом 2:1.
После второго забитого мяча на 59-й минуте защитник продемонстрировал жест, используемый сторонниками турецкой националистической организации - "Серые волки".
"Было начато расследование в соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА в отношении предполагаемого ненадлежащего поведения игрока Турецкой федерации футбола Мериха Демирала", - говорится в сообщении УЕФА.
Стоит отметить, что "волчий салют" (жест Демирала) запрещен во Франции и Австрии, но разрешён в Германии.
Germany's interior minister says she expects UEFA to "consider sanctions" against Turkey's Merih Demiral after he showed the Grey Wolves salute.#Euro2024 pic.twitter.com/TdCEBSvT57— DW Sports (@dw_sports) July 3, 2024
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