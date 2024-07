УЕФА начала расследование из-за националистического жеста героя одного из матчей на Евро-2024

2 июля 2024 года в немецком Лейпциге состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

По итогам встречи УЕФА начало расследование из-за политического жеста автора дубля в ворота австрийцев - Мериха Демирала. Благодаря этим голам Турция одержала победу со счётом 2:1.

После второго забитого мяча на 59-й минуте защитник продемонстрировал жест, используемый сторонниками турецкой националистической организации - "Серые волки".

Стоит отметить, что "волчий салют" (жест Демирала) запрещен во Франции и Австрии, но разрешён в Германии.

Germany's interior minister says she expects UEFA to "consider sanctions" against Turkey's Merih Demiral after he showed the Grey Wolves salute.#Euro2024 pic.twitter.com/TdCEBSvT57