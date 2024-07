WhoScored опубликовал символическую сборную 1/8 финала Евро-2024

Стала известная символическая сборная 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по версии портала WhoScored.

Стоит отметить, что в список вошли по три футболиста от сборных Испании и Португалии.

Символическая сборная 1/8 финала Евро-2024:

Вратарь: Диогу Кошта (Португалия, 8,3)

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, 7,5), Нико Шлоттербек (Германия, 7,9), Мерих Демирал (Турция, 9,6), Штефан Пош (Австрия, 7,9);

Полузащитники: Нико Уильямс (Испания, 9,1), Жоау Пальинья (Португалия, 8,6), Фабиан Руис (Испания, 8,7), Ламин Ямаль (Испания, 8,7);

Нападающие: Арда Гюлер (Турция, 7,7), Кай Хаверц (Германия, 7,5).

