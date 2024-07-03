ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WhoScored опубликовал символическую сборную 1/8 финала Евро-2024
11-ка лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известная символическая сборная 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по версии портала WhoScored.
Стоит отметить, что в список вошли по три футболиста от сборных Испании и Португалии.
Символическая сборная 1/8 финала Евро-2024:
Вратарь: Диогу Кошта (Португалия, 8,3)
Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, 7,5), Нико Шлоттербек (Германия, 7,9), Мерих Демирал (Турция, 9,6), Штефан Пош (Австрия, 7,9);
Полузащитники: Нико Уильямс (Испания, 9,1), Жоау Пальинья (Португалия, 8,6), Фабиан Руис (Испания, 8,7), Ламин Ямаль (Испания, 8,7);
Нападающие: Арда Гюлер (Турция, 7,7), Кай Хаверц (Германия, 7,5).
???????? #???????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????— WhoScored.com (@WhoScored) July 3, 2024
???? Demiral stars at the back
???????? How many Spain players?
???? Who completes the team?@samhmnd reveals the full XI. ????
Популярное сейчас
- Ротань огласил список игроков, которые отправятся на Олимпиаду-2024
- "Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024
- Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс
- Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО