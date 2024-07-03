Йенс Леманн о сборной Испании: Они слишком малы и очень неопытны, это, по сути, молодежная команда

Уже в эту пятницу сыграют между собой Испания и Германия в рамках четвертьфинального противостояния на Евро-2024. Бывший голкипер "Бундестим" Йенс Леманн считает, что хозяева этого турнира победят "Фурию Роху".

"Обычно на турнире случается так, что команда, которую так высоко оценивают, как испанцев, и которая, несомненно, это доказала, вдруг меняет свои хорошие результаты на плохие. С испанцами такое уже случалось, и с технической точки зрения я бы сказал, что они, возможно, даже лучше нас. Но они слишком малы, чтобы играть на высоком уровне. Они слишком малы и очень неопытны, это, по сути, молодежная команда. У них уже есть два вингера, которые очень молоды и имеют небольшой международный опыт. Я привел несколько технических аргументов, почему мы можем победить, вы просто говорите, что Родри 28 лет, когда у вас есть товарищи по команде, которым 16 и 21 год, то, как по мне, это немного молодежная команда", - цитирует Йенса Леманна британское издание Metro.

Добавим, что поединок Испания-Германия состоится 5 июля в 19:00 на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте.