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Стал известен главный арбитр центрального матча 1/4 финала Евро-2024
Предпочтение - опыту
Фото: Getty Images
Энтони Тэйлор рассудит матч между сборными Германии и Испании в рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2024.
Ассистентами 45-летнего британского арбитра на бровках поля станут его соотечественники Гэри Бесвик и Адам Нанн, словак Иван Крузляк будет четвертым судьёй.
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В качестве видеоассистентов Тэйлора на системе VАR назначены поляк Бартош Франковски и его итальянский помощник Массимилиано Ирати.
Ранее Тэйлор был выбран главным судьей на Суперкубок УЕФА 2020 года, финал Лиги Наций-2021 и финал Лиги Европы сезона 2022-23.
Поединок между сборными Германии и Испании состоится 5 июля, в 19:00 по Киеву.
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