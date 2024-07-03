Хоселу о предстоящей встрече с Кроосом в четвертьфинале: Будем надеяться, что мы проведем Тони на пенсию в пятницу

Первый четвертьфинальный поединок на Евро-2024 проведут между собой сборные Испании и Германии. Хозяева турнира имеют негативную статистику в противостоянии с "Фурией Роха" в официальных матчах: последний раз "Бундестим" побеждал пиренейцев на чемпионате Европы-1988, переиграв их со счетом 2:0. После этого немцы шесть раз встречались с испанцами в рамках Чемпионата мира, Евро и Лиги наций, где потерпели три поражения и трижды сыграли вничью. На пресс-конференции нападающий "Фурии Роха" Хоселу отметил, что на четвертьфинале их команду ждет тяжелый поединок, а также передал сообщение своему бывшему партнеру по "Реалу" Тони Кроосу.

"Будем надеяться, что это его последняя игра. Это не игра, которая является особенной, потому что он был здесь. Это четвертьфинал против большой команды. Будем надеяться, что мы проведем Тони на пенсию в пятницу. Он был моим другом. Я много говорил с ним, и он дал мне много советов. Он имеет фундаментальное значение для Германии и был таковым для "Реала". Мы должны быть осторожными с ним в пятницу. В четвертьфинале нужно всячески контролировать свои эмоции. Они (немцы) играют дома, и на них будут давить все их болельщики. Мы хотим победить и знаем, насколько сложный этот матч. Мы не смотрим на прошлое, мы анализируем их последние игры и то, что мы должны сделать", - цитирует Хоселу Marca.

Напомним, что поединок между этими сборными состоится 5 июля в 19:00 на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте.