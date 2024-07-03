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Стюарты жестоко избили болельщика во время матча Евро-2024. Полиция начала расследование
Произошел неприятный инцидент
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время матча Евро-2024 между Португалией и Словенией стюарды избили болельщика одной из команд.
Этот инцидент попал на камеру других фанатов, которые наблюдали за ситуацией с трибун.
На видео видно, что один из болельщиков находился у входа на трибуну, где его били по меньшей мере восемь стюардов в желто-оранжевой форме.
???? Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8— Record (@Record_Portugal) July 2, 2024
Немецкая полиция подтвердила, что начала расследование этого инцидента.
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