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"Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды". Кроос высказался о матче против Испании
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова тренера Испании Луиса де ла Фуэнте о том, что его команда является лучшей на турнире.
"Я всегда считаю, что это хорошо, когда тренеры и игроки имеют уверенность, чтобы сказать нечто подобное. Я вижу это по-разному, но мне нравится, что у них это есть. Им просто нужно показать это в пятницу.
Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды. Все решится в деталях. Ничего не могу сказать против Испании. Они играют хорошо".
Напомним, что 5 июля Германия сыграет против Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.
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