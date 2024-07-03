"Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды". Кроос высказался о матче против Испании

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова тренера Испании Луиса де ла Фуэнте о том, что его команда является лучшей на турнире.

"Я всегда считаю, что это хорошо, когда тренеры и игроки имеют уверенность, чтобы сказать нечто подобное. Я вижу это по-разному, но мне нравится, что у них это есть. Им просто нужно показать это в пятницу.

Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды. Все решится в деталях. Ничего не могу сказать против Испании. Они играют хорошо".