Бросили петарду в полицейского - и не только. Турецкие фаны после выхода команды в 1/4-ю жестко нарушали общественный порядок

Празднование победы после выхода сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы переросло в столкновения с полицией и нарушение общественного порядка в городе Бисмарк.

В одном из районов собралось около 2400 фанатов, где они запускали пиротехнику и разряжали огнетушители. А один из полицейских получил легкие ранения после того, как в него бросили петарду.

В общем правоохранительные органы задержали 19 турецких фанов.