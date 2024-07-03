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Бросили петарду в полицейского - и не только. Турецкие фаны после выхода команды в 1/4-ю жестко нарушали общественный порядок
Произошла неприятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Празднование победы после выхода сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы переросло в столкновения с полицией и нарушение общественного порядка в городе Бисмарк.
В одном из районов собралось около 2400 фанатов, где они запускали пиротехнику и разряжали огнетушители. А один из полицейских получил легкие ранения после того, как в него бросили петарду.
В общем правоохранительные органы задержали 19 турецких фанов.
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