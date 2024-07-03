Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала ЕВРО между сборными Испании и Германии.

Безусловно, матч между Испанией и Германией достоин решающего поединка за трофей чемпионата Европы, а не всего лишь четвертьфинала. На данном этапе мы потеряем одну из самых ярких команд турнира, в 1/2-ю пройдет либо Бундестим, либо "Красная Фурия". Сможет ли Испания продемонстрировать такой же атакующий футбол? Или хозяева ЕВРО нейтрализуют оппонента? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 июля – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук