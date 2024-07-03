Убрали в раздевалке и написали письмо немцам. Как главный обидчик Украины на ЕВРО попрощался с турниром

После вылета с ЕВРО-2024 от Нидерландов (0:3) румыны начисто убрали свою раздевалку в Мюнхене и написали трогательное письмо немецким хозяевам.

"ЕВРО-2024 было одним из важнейших событий для всех нас. Это был наш самый большой футбольный опыт, и мы очень рады, что сценой, на которой он состоялся, стала Германия. Каждая игра, каждая эмоция объединили нас вместе, чтобы почувствовать магию футбола.

Мы покидаем Германию с ощущением, что отдали все для Румынии и благодарны за все, что мы здесь пережили. Для нас было честью быть частью большой семьи европейского футбола.

Спасибо за то, что позволили нам почувствовать себя как дома! Мы благодарны за предложенные условия, вы - важная часть замечательного опыта, который мы получили на ЕВРО!"