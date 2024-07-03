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"Каждый несет ответственность за это выступление". Буффон не уверен в своем будущем в Федерации футбола Италии
Джанлуиджи поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер Джанлуиджи Буффон, который сейчас возглавляет делегацию национальной команды Италии выразил сомнения относительно своего будущего в Федерации футбола после вылета сборной с Евро-2024.
"После того, что произошло, я лишь попросил, как обычно, провести общий анализ, чтобы оценить дальнейшее будущее. Я не был недоволен игрой со Швейцарией, но внутренняя проблема гораздо серьезнее. И как кто-то, кто никогда не боялся и никогда не прятался от ответственности, я считаю правильным задать себе вопрос.
Наша команда могла бы выступить лучше, как и все мы: даже я в своей роли, возможно, не оправдал ожиданий, и каждый несет ответственность за это выступление".
Напомним, что сборная Италии вылетела из турнира после поражения Швейцарии (2:0) в 1/8 финала Евро.
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