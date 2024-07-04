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Кроос - о желании Хоселу проводить его на пенсию: Это нормально, они хотят выиграть турнир
Тони ответил на вопрос о своём экс-одноклубнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокоментировал слова испанского нападающего Хоселу о том, что предстоящий матч между их национальными командами станет последним в карьере 34-летнего немца.
"Это нормально, они хотят выиграть турнир. Я сделаю всё возможное, чтобы этого не произошло. Они здесь, чтобы победить, мы здесь, чтобы победить. Посмотрим, что произойдет в пятницу.
Я его (Хоселу - прим.) знаю, поэтому понимаю, что он имел в виду. Самое главное, что они не хотели, чтобы я завершал карьеру в "Реале". Они мои друзья", - заключил Кроос.
Поединок между Испанией и Германией в рамках 1/4 финала Евро-2024 состоится 5 июля, в 19:00 по киевскому времени.
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