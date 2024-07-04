Кроос - о желании Хоселу проводить его на пенсию: Это нормально, они хотят выиграть турнир

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокоментировал слова испанского нападающего Хоселу о том, что предстоящий матч между их национальными командами станет последним в карьере 34-летнего немца.

"Это нормально, они хотят выиграть турнир. Я сделаю всё возможное, чтобы этого не произошло. Они здесь, чтобы победить, мы здесь, чтобы победить. Посмотрим, что произойдет в пятницу.

Я его (Хоселу - прим.) знаю, поэтому понимаю, что он имел в виду. Самое главное, что они не хотели, чтобы я завершал карьеру в "Реале". Они мои друзья", - заключил Кроос.