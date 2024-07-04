Уильямс: Призываю детей следить за тем, что они публикуют в социальных сетях. За экраном все очень смелые

Вингер сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс поделился своим мнением о критике в социальных сетях.

- Вам пришлось закрыть свои социальные сети после полуфинала Кубка Испании против "Осасуны", в котором вы упустили несколько возможностей. Что вы вынесли из этого и как научились с этим справляться?

- Я попал в щекотливую ситуацию. Многие люди начали говорить мне ерунду, настроились против меня. Я призываю детей следить за тем, что они публикуют в социальных сетях. Потому что, в конце концов, за экраном все очень смелые. С анонимностью все просто.

Специально выделил детей, потому что они не знают, какой вред могут нанести человеку те или иные слова. Ты не знаешь, что может происходить в жизни с другим человеком. Вы можете причинить ему вред. Мне было плохо, но после разговора с семьей я понял, что мне нужно изменить свое мышление, что комментарии могут поступать, если выдался плохой день. Всегда будут появляться такие люди.

Если я проведу плохую игру в пятницу (против Германии - прим.) - все скажут, что я ужасен. Это то, что мне пришходится испытывать как футболисту. Я живу с этим. Мы, профессионалы, знаем, какой у нас должен быть менталитет. Надеюсь, в пятницу у меня будет хороший матч", - цитирует Уильямса AS.