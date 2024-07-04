Рюдигер - о матче Германии и Испании на Евро: Встретятся две лучшие команды турнира

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер проанализировал матч 1/4 финала Евро-2024 против Испании.

"Это большая и важная игра, классика, я просто с нетерпением жду ее. Как по мне, друг с другом встретятся две лучшие команды турнира. Я вижу игру на равных. Мы должны быть готовы к борьбе.

Нам нужно иметь смелость идти вперед, потому что они тоже уязвимы. Они высоко прессингуют, это можно преодолеть. Но для этого мы должны хорошо владеть мячом и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. И мы не можем совершать ошибок", — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany.

Начало встречи запланировано на 5 июля.