Акценты на Евро. Хит-парад 1/8 финала

Плей-офф стартовал достаточно увлекательно. Этот раунд Евро футбол не проиграл.

Если говорить о результатах, то в принципе удовлетворили почти все. Может быть, за исключением неудачи Австрии и уже традиционно натужного прохода Англии. Да и Португалия как-то непозволительно затянула с хэппи-эндом. Но общая картина выглядит вполне приемлемо.

Швейцария - Италия 2:0

Германия - Дания 2:0

Англия - Словакия 2:1

Испания - Грузия 4:1

Франция - Бельгия 1:0

Португалия - Словения 0:0 (3:0)

Румыния - Нидерланды 0:3

Австрия - Турция 1:2

Самый зрелищный матч. Испания - Грузия: полтора десятка голевых моментов. После него отметил бы Германию с Данией. Вообще же норму смотрибельности превысило большинство игр - пять из восьми.

Самый скучный матч. Португалия - Словения: лишь четыре стоящих эпизода за полтора часа основного времени, а речь здесь идет именно о нем - остальное уже сверхурочные.

Самый интригующий матч. Тут пальма первенства как раз у португальцев со словенцами, дотянувших аж до серии пенальти. Кейн принес Англии победу над Словакией в экстра-тайме. Австрия могла добиться дополнительного времени перед самым окончанием второго тайма, но Гюнок спас турецкие ворота после удара Баумайстера.

Самый предсказуемый матч. Румыния - Нидерланды. После гола Гакпо, открывшего счет на 20-й минуте, у румын не было ни единого голевого шанса. В известной мере, предопределил ход событий и аналогичный мяч, забитый швейцарцем Фройлером на 37-й - возможности забить появятся у Италии уже после 0:2, но так и останутся возможностями.

Самый логичный счет. 3:0 у голландцев с румынами - без вариантов. Затем назвал бы 1:1 Англии со Словакией в основное время. Всего же закономерным исходом и здесь завершилось большинство матчей - шесть из восьми.

Самый нелогичный результат. Поражение Австрии, на мой взгляд, имевшей больше голевых моментов, чем Турция. А Португалия, считаю, могла-таки забить свой мяч Словении еще в основное время.

Лучшая реализация. Грузия - они сумели претворить во взятие ворот один свой шанс из двух.

Худшая реализация. Португалия - с учетом экстра-таймов у них было шесть возможностей выйти вперед. А забили лишь с "точки" в "лотерее".

Худшее судейство. Мелер (Турция). На 65-й минуте он не сделал второго предупреждения словаку Куцко. Англия проигрывала 0:1 и должна была получить заслуженное большинство. Комментарий коллеги Юстаса: "Он вообще на вторую желтую наиграл - три пограничных фола после первого". К счастью для англичан, на результате это не сказалось. Но, по мнению моего консультанта, качество судейства в целом в 1/8 финала резко упало.

Самые везучие. Швейцария. При счете 2:0 с Италией стойка ворот дважды выручала их: на 52-й минуте по своим зарядил Шер, а на 74-й - не хватило точности удару Скамакки. Не так уж там все и однозначно было. А еще, как ни крути, а победу Франции на 85-й минуте принес автогол бельгийца Вертонгена.

Самая зрелищная команда. Разумеется, Испания. В тройке лучших также Нидерланды и Германия. Еще для зрителя играли Франция и Австрия. Швейцария, как говорится, выполнила зачетную норму.

Самая скучная команда. Словения - ни одного голевого момента в основное время. Единственный шанс Румынии имел место на 14-й минуте. А обе штанги Италии - это все, что она создала в игре.

Рекорд. Гол турка Демирала на 57-й секунде стал самым быстрым в плей-офф за всю историю Евро. А серия пенальти португальцев со словенцами - самой короткой в истории: всего шесть ударов.

Сенсация. Победа Швейцарии над Италией. Как бы они не зарекомендовали себя на групповом этапе, но, во-первых, команда без каких-либо титулов низвергла чемпиона Европы, а во-вторых, уверенно выиграла у исторически неудобного для себя соперника.

Разочарование. Естественно, Италия. Это фиаско, синьоры.

Драма. Защитник датчан Андерсен стал вопиюще безусловной жертвой ВАРа. Сначала вскоре после перерыва, при счете 0:0, поиск офсайдных блох обнаружил миллиметраж, который позволил отменить забитый им гол. И буквально тут же у него нашлась не менее эфемерная игра рукой в своей штрафной. Пенальти - и в счете ведет уже соперник. Комментарий Юстаса: “Пенальти по нонешним меркам был, но я бы такой не ставил. Но он был”.

Камбэк. Испания пропустила от Грузии на 18-й минуте, а вышла вперед через полчаса с небольшим, в итоге завершив дело разгромом. Англии понадобилось полтора тайма, чтобы отыграться со Словакией, но победный гол был забит уже фактически на следующей минуте матча.

Курьез. Формально сюда можно отнести остановку игры Германии с Данией на 35-й минуте - в наше время, в центре просвещенной Европы, памятуя классическое “матч состоится в любую погоду”. Но повод был нешуточный - молния, и печальные прецеденты известны. И все же английский рефери Оливер перед началом второго тайма смотрелся комично - глядя в небо так, словно ожидал услышать в наушниках разрешение продолжить игру оттуда.

Самая яркая личность. По моим подсчетам, испанец Вильямс - пять участий в ключевых эпизодах игры, включая два гола. В тройку самых зрелищных включу также немца Хавертца и голландца Депая.

Самый яркий вратарь. Грузин Мамардашвили с восемью зачетными сэйвами. У ближайшего к нему датчанина Шмайхеля - пять. У словака Облака - четыре, включая взятый пенальти от Роналду, и “сухие” ворота в игре.

Лучшая замена. Голландец Мален, вышедший на поле после перерыва и сделавший дубль. Необходимо отметить и испанца Ольмо, появившегося позже и ставшего главным действующим лицом в последние полтайма.

Герой. Главный - португальский кипер Кошта, отразивший три пенальти из трех в “лотерее” и, можно сказать, вытащивший в четвертьфинал свою команду. Затем идет защитник Демирал, чей дубль принес победу Турции. Следует выделить и Варгаса, принявшего непосредственное участие в обоих голах Швейцарии.

Лучший гол. Как по исполнению, так и по значимости, я бы назвал им шедевральный этюд Беллингема - гол, позволивший Англии продолжить борьбу в экстра-тайме и забитый под самую занавесочку основного времени матча.

Второй в моей версии - гол швейцарца Варгаса, третье место отдам испанцу Родри.

Итак, еще раз: ⅛ финала не подкачала - требуем продолжения банкета! В следующий раз тут обновляем таблицу зрелищности Евро и обсуждаем четвертьфинальные пары.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine