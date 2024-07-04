The Telegraph: Саутгейт рассматривает возможность перехода на игру в три защитника против Швейцарии

Уже в эту субботу сборная Англии сыграет четвертьфинальный поединок против Швейцарии. Гарет Саутгейт рассматривает возможность перехода на тройку центральных защитников в этом матче, поскольку тренер отчаянно стремится улучшить результативность своей команды. Главный тренер попытался вернуться к треугольнику на тренировке на этой неделе. Кроме того, ему нужно сделать как минимум одно изменение в обороне.

Эзри Конса сейчас является первым в очереди на замену дисквалифицированного Марка Гехи, но это может быть частью новой тройки с Джоном Стоунсом в центре и Кайлом Уокером справа. Это оставило бы Саутгейту много вариантов, кого заиграть на позиции фланговых защитников, поскольку Трент Александер-Арнольд, Киран Триппьер, Букайо Сака и Люк Шоу (если он будет в форме) могут занять позиции справа и слева. Тренер "трех львов" перешел на заднюю тройку в конце игры 1/8 финала против Словакии, но не выпускал свою команду в таком составе на большой турнир со времени финала чемпионата Европы 2021 года, который Англия проиграла Италии. На этой неделе у сборной Англии осталось еще две тренировки до игры со Швейцарией, на которых он может принять решение, но очевидно, что вариант с тремя центральными защитниками серьезно рассматривается.

Добавим, что матч между этими командами состоится 6 июля в 19:00 на стадионе "Эсприт Арена" в Дюссельдорфе.