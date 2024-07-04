Де ла Фуэнте - о предстоящем матче с Германией на Евро: Результат решат мелочи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о готовности своих подопечных к матчу 1/4 финала чемпионата Европы-2024 против Германии.

"Мы амбициозны, и мы знали, что никто ещё не выигрывал первые четыре матча Евро. У нас лучшая команда и лучшие игроки. Мы будем бороться, и знаем, что за команда нас ждет впереди.

У Германии есть индивидуально сильные футболисты, преданность делу и уверенность. Это мощная команда с великолепными игроками - известная немецкая машина. Это будет очень напряженный матч, но мы очень уверены в своей игре. Знаю, что в футболе это уже стало клише, но результат поединка решат мелочи", - сказал специалист.