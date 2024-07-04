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Де ла Фуэнте - о предстоящем матче с Германией на Евро: Результат решат мелочи
Ожидается весьма равная игра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о готовности своих подопечных к матчу 1/4 финала чемпионата Европы-2024 против Германии.
"Мы амбициозны, и мы знали, что никто ещё не выигрывал первые четыре матча Евро. У нас лучшая команда и лучшие игроки. Мы будем бороться, и знаем, что за команда нас ждет впереди.
У Германии есть индивидуально сильные футболисты, преданность делу и уверенность. Это мощная команда с великолепными игроками - известная немецкая машина. Это будет очень напряженный матч, но мы очень уверены в своей игре. Знаю, что в футболе это уже стало клише, но результат поединка решат мелочи", - сказал специалист.
Начало встречи - 5 июля, в 19:00 по Киеву.
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