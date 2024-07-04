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Испания - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Испания - Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield
Самое горячее на чемпионате Европы только начинается. Четвертьфинал – это стадия решающих матчей. Вывеска здесь соответствующая.
Стадию 1/4-й откроют Испания и Германия – реально супер-матч на этом Евро. Испания по качеству игры находится едва ли не на первом месте среди претендентов на победу на турнире, но Германия недалеко отстала.
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Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится в пятницу, пятого июля, в 19:00. Начало игры запланировано на 19:00.
Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре от UA-Футбол >>>
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