Испания - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Самое горячее на чемпионате Европы только начинается. Четвертьфинал – это стадия решающих матчей. Вывеска здесь соответствующая.

Стадию 1/4-й откроют Испания и Германия – реально супер-матч на этом Евро. Испания по качеству игры находится едва ли не на первом месте среди претендентов на победу на турнире, но Германия недалеко отстала.

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Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится в пятницу, пятого июля, в 19:00. Начало игры запланировано на 19:00.

Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Іспанія - Німеччина Смотреть трансляцию

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