Португалия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Португалия - Франция – второй матч четвертьфинала Евро-2024. Первый на несколько часов раньше начнут испанцы с немцами. Где более громкая вывеска? Трудно сказать. В противостоянии Португалия - Франция точно есть своя изюминка. Криштиану Роналду против Килиана Мбаппе. Ох и горячо будет.

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Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится в пятницу, пятого июля, в 22:00. Перед началом игры запланирована аналитическая студия.

Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2. Также трансляция будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.

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