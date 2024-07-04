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Португалия - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Португалия - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Португалия - Франция – второй матч четвертьфинала Евро-2024. Первый на несколько часов раньше начнут испанцы с немцами. Где более громкая вывеска? Трудно сказать. В противостоянии Португалия - Франция точно есть своя изюминка. Криштиану Роналду против Килиана Мбаппе. Ох и горячо будет.
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Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится в пятницу, пятого июля, в 22:00. Перед началом игры запланирована аналитическая студия.
Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2. Также трансляция будет доступна на региональных канал Общественного, кроме ОТТ-платформ.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре от UA-Футбол >>>
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