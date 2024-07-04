Marca: 39 игроков могут пропустить полуфинальные матчи, если получат предупреждение в четвертьфинале

Каждый представляет себе полуфинал чемпионата Европы, полный звезд мирового футбола. Независимо от того, какие команды выйдут в 1/2 финала, есть много топ-игроков, которые должны принять участие в этих матчах, но есть проблема, что некоторые из них могут пропустить. Учитывая санкции за перебор желтых карточек, 39 футболистов рискуют пропустить матчи следующего раунда и в некоторых случаях они являются ключевыми игроками в составе своих команд. Но сначала нужно квалифицироваться к этой стадии соревнований.

У французов под угрозой дисквалификации находятся Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Орельен Чуамени. Португалия имеет шесть игроков с желтыми карточками: Криштиану Роналду, Жоао Канселу, Франсишку Консейсау, Жоао Пальинья, Педро Нету и Рубен Невеш.

Что касается Испании, то пострадала половина задней линии и капитан: Дани Карвахаль, Робин Ле Норман и Альваро Мората могут пропустить полуфинал. Дани Вивиан также в зоне риска, хотя он вряд ли сыграет. У их оппонентов, Германии, в такой ситуации находятся Антонио Рюдигер и Роберт Андрих. У англичан четверо игроков находятся под угрозой дисквалификации: Джуд Беллингем, Фил Фоден, Киран Триппьер и Кобби Майну.

Швейцария и Нидерланды также имеют в своем составе футболистов, которым нежелательно получать предупреждения в 1/4 финала. Это касается Гранита Джаки, Ремо Фройлера, Дана Ндойе, Винсента Сьерро, Рикардо Родригеса, Дензела Дюмфриса, Дониелла Малена, Джерди Схаутена и Йонаса Веермана. Самая тяжелая ситуация у сборной Турции, поскольку у нее под угрозой дисквалификации находятся восемь игроков, включая Арда Гюлера.

Стоит отметить, что есть футболисты, которые пропустят из-за перебора желтых карточек четвертьфинальные поединки. Например, полузащитник Адриен Рабьо, один из ключевых игроков сборной Франции, не сыграет против Португалии. У Англии матч пропустит центральный защитник Марк Гехи, а у Турции не сыграют Оркун Кекчю и Исмаил Юксек.