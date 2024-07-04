Гюндоган - перед игрой с Испанией: У нас нет причин не быть уверенными в себе

Полузащитник сборной Германии поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против Испании.

"Это определенно будет матч равных соперников. Я думаю, что наши две команды, вероятно, сейчас играют в лучший футбол на турнире. Как нам, так и им присуще большое владение мячом.

Думаю, ключевой момент будет состоять в том, кто лучше справится с отсутствием мяча и не поддастся панике, сохранив спокойствие и терпеливо ожидая момента возвращения мяча.

У нас нет причин не быть уверенными в себе. У нас очень хорошая команда, мы хорошо зарекомендовали себя, у нас есть четкие идеи и концепции, которые мы уже реализовали на поле, которые мы продвигаем вперед, и которые до сих пор работали очень хорошо. Вдобавок ко всему, у нас очень хорошие взаимоотношения внутри команды, на поле и между собой", - цитирует Илкая пресс-служба УЕФА.