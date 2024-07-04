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Гюндоган - перед игрой с Испанией: У нас нет причин не быть уверенными в себе
Капитан "Бундестим" верит в команду
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
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