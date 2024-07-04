Беллингем не будет дисквалифицирован на Евро-2024, но заплатит огромный штраф

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не получит дисквалификацию за неприличный жест на чемпионате Европы-2024.

Как сообщает Bild, звезда "Реала" будет оштрафован на пятизначную сумму, но при этом поможет Англии в четвертьфинальном поединке турнира с Швейцарией.

Ранее стало известно, что УЕФА расследует поведение Беллингема в игре 1/8 финала на Евро-2024 со сборной Словакии (2:1). После забитого гола хавбек помахал рукой в области паха.

Матч между национальными командами Англии и Швейцарии состоится 6 июля.