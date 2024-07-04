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Беллингем не будет дисквалифицирован на Евро-2024, но заплатит огромный штраф
Без одного из лидеров англичане не останутся
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