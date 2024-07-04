ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Наша цель - выйти в полуфинал, потому что мы отличная команда". Силва высказался о матче 1/4 финала против Франции
Игрок ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился своими мыслями и ожиданиями накануне четвертьфинального матча Евро-2024 против Франции.
"Мы будем играть против команды, которая была чемпионом мира шесть лет назад и которая была в финале другого ЧМ 18 месяцев назад.
Это команда, которая привыкла к таким вызовам, привыкла играть в плей-офф, и у них есть опыт. Но наша цель - выйти в полуфинал, потому что мы тоже отличная команда".
Напомним, что 5 июля состоится матч Португалия - Франция. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Соперник Динамо в Лиги чемпионов поехал на турнир в Россию
- 4-й новобранец ДК, хилая заявка на Олимпиаду и новый хав Интера. Главные новости за 3 июля
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Известны все четвертьфинальные пары Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО