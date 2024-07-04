"Наша цель - выйти в полуфинал, потому что мы отличная команда". Силва высказался о матче 1/4 финала против Франции

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился своими мыслями и ожиданиями накануне четвертьфинального матча Евро-2024 против Франции.

"Мы будем играть против команды, которая была чемпионом мира шесть лет назад и которая была в финале другого ЧМ 18 месяцев назад.

Это команда, которая привыкла к таким вызовам, привыкла играть в плей-офф, и у них есть опыт. Но наша цель - выйти в полуфинал, потому что мы тоже отличная команда".