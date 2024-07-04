Стоунз - о матче против Швейцарии: Это будет испытание для нас

Центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз выступил на пресс-конференции накануне матча 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

"То, как они играли на этом турнире, и игроки, которые у них есть, были блестящими. Так что теперь дело за нами.

У них есть несколько замечательных футболистов, и это будет действительно хороший матч, испытание для нас", - сказал игрок.