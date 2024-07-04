Испания – Германия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

5 июля начинается четвертьфинальный раунд чемпионата Европы-2024. Первыми путевку в полуфинал будут оспаривать сборные Испании и Германии.

Сегодня мы вам предлагаем пройти квиз, связанный с испанской и немецкой командами. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих сборных на Евро-2024.

Вам надо ответить, выступала ли та или иная пара игроков за один клуб.