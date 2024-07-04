Нагельсманн - о матче против Испании: Будут фазы, в которых мы захотим атаковать и усложнить им жизнь

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, высказался накануне матча против Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.

"Испания всегда пытается прессинговать. Существует много хороших стратегий для защиты, если соперник больше владеет мячом. Но мы хотим и сами владеть им - это всегда приятнее.

Также будут фазы, в которых мы захотим атаковать и усложнить им жизнь".