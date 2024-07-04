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Нагельсманн - о матче против Испании: Будут фазы, в которых мы захотим атаковать и усложнить им жизнь
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, высказался накануне матча против Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.
"Испания всегда пытается прессинговать. Существует много хороших стратегий для защиты, если соперник больше владеет мячом. Но мы хотим и сами владеть им - это всегда приятнее.
Также будут фазы, в которых мы захотим атаковать и усложнить им жизнь".
Напомним, что матч Испания - Португалия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.
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