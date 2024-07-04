Дешам: Если вы располагаете информацией о составе сборной Португалии, я буду рад ее услышать

Дидье Дешам, тренер сборной Франции, рассказал об уровне физической подготовки команды на матч против Португалии в рамках 1/4 финала Евро-2024.

"У команды все хорошо. Между играми есть четыре дня, поэтому много работы для персонала в плане восстановления. Сегодня мы не будем тренироваться слишком много, потому что это день перед игрой.

У меня есть несколько вариантов замены для Адриана Рабйо, но сейчас не время говорить об этом. Но если у вас есть информация о составе сборной Португалии, я буду рад ее услышать".