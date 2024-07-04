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Дешам: Если вы располагаете информацией о составе сборной Португалии, я буду рад ее услышать
Дидье высказался о матче 1/8 Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, тренер сборной Франции, рассказал об уровне физической подготовки команды на матч против Португалии в рамках 1/4 финала Евро-2024.
"У команды все хорошо. Между играми есть четыре дня, поэтому много работы для персонала в плане восстановления. Сегодня мы не будем тренироваться слишком много, потому что это день перед игрой.
У меня есть несколько вариантов замены для Адриана Рабйо, но сейчас не время говорить об этом. Но если у вас есть информация о составе сборной Португалии, я буду рад ее услышать".
Напомним, что 5 июля состоится матч Португалия - Франция. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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