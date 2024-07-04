Тренер сборной Португалии - о Франции: Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о предстоящем матче против Франции в рамках 1/4 финала на Евро-2024.

"С точки зрения предсказуемости, все знают, как играют великие команды. Важным является исполнение - талант наших игроков. Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы полностью сконцентрированы.

Мы критически относимся к себе, всегда хотим совершенствоваться, но нам не нужно менять все от игры к игре".