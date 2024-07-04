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Тренер сборной Португалии - о Франции: Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал
Мартинес рассказал о своих соперниках на Евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о предстоящем матче против Франции в рамках 1/4 финала на Евро-2024.
"С точки зрения предсказуемости, все знают, как играют великие команды. Важным является исполнение - талант наших игроков. Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы полностью сконцентрированы.
Мы критически относимся к себе, всегда хотим совершенствоваться, но нам не нужно менять все от игры к игре".
Напомним, что сборные Португалии и Франции сыграют между собой 5 июля.
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