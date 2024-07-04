УЕФА дисквалифицировала Демирала на два поединка из-за его празднования гола в матче против Австрии

Мерих Демирал, игрок сборной Турции, дисквалифицирован на два матча из-за его празднования гола в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Австрии.

Жест, который показал игрок, является одним из символов турецкой ультранационалистической военизированной группировки "Серые волки".

Немецкие власти также считают, что это движение основывается на националистической, антисемитской и расистской правоэкстремистской идеологии.

Напомним, что сборная Турции сыграет против Нидерландов в рамках 1/4 финала Евро-2024. Матч состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.