ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА дисквалифицировала Демирала на два поединка из-за его празднования гола в матче против Австрии
Жест является символом группировки Серые волки
Getty Images/Global Images Ukraine
Мерих Демирал, игрок сборной Турции, дисквалифицирован на два матча из-за его празднования гола в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Австрии.
Жест, который показал игрок, является одним из символов турецкой ультранационалистической военизированной группировки "Серые волки".
Немецкие власти также считают, что это движение основывается на националистической, антисемитской и расистской правоэкстремистской идеологии.
Напомним, что сборная Турции сыграет против Нидерландов в рамках 1/4 финала Евро-2024. Матч состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате
- Полузащитник Днепра-1: Имею на руках предложения от трех клубов УПЛ
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 5