Саутгейт - о Беллингеме: Англии очень повезло, что у нас есть такой футболист

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, высказался о юном полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

"Он обладает некоторыми особенностями, одна из них может влиять на важнейшие моменты в матче. Это необычно, особенно для игрока его возраста. Так что да, нам очень повезло, что у нас есть такой футболист".