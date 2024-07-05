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Мбаппе: С Погба можно было опустить голову, и мяч оказывался у тебя в ногах
У нынешних игроков другие характеристики
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