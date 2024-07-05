Мбаппе: С Погба можно было опустить голову, и мяч оказывался у тебя в ногах

Нападающий Килиан Мбаппе вспомнил выступления в составе сборной Франции с другим составом.

"Многие вспоминают, как мы играли, когда я только пришел в сборную. Но у нас были другие игроки.

К примеру, в центре поля играл Поль Погба. С ним нужно было просто опустить голову, побежать, попросить мяч - и он у тебя оказывался в ногах.

Будучи нападающим, ты должен проанализировать, с игроками какого плана ты играешь, и постараться создать для них лучшие условия. С теми футболистами, которые у нас сейчас, возможно, мы меньше атакуем пространство за спинами защитников, так как у партнеров не совсем те характеристики, чтобы отправлять меня туда", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что на данный момент Погба отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга.

5 июля Франция сыграет с Португалией в 1/4 финала Евро-2024. Начало поединка - в 22:00.