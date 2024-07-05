Владимир Шаран: Недаром все говорят, что матч Испания - Германия – это маленький финал

Своими ожиданиями по поводу двух сегодняшних четвертьфинальных поединков на чемпионате Европы, в которых встретятся Испания – Германия и Португалия – Франция с корреспондентом UA-Футбол поделился Владимир Шаран. Один из представителей когорты опытных украинских тренеров, стоявший у руля "Закарпатья", "Карпат", "Александрии" и "Миная" дал краткую характеристику соперникам и оценил их шансы в этих матчах.

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- Начнем со встречи Испания – Германия, которая, по мнению многих любителей футбола, может стать настоящей изюминкой турнира. Что ждете от этой игры?

– Лично я симпатизирую обеим командам. И не зря все говорят, что это будет маленький финал. Ведь если говорить об игре, то сборные Испании и Германии – две команды, которые демонстрируют современный футбол. Как в игре в атаке, так и в игре в обороне, применении прессинга – то есть во всех требованиях современного футбола. Еще до начала европейского первенства один мой друг спросил меня: кто будет чемпионом? И хотя я давно не видел в деле сборную Испании, не думая ответил, что победителем чемпионата Европы будет именно она. Уже потом, в ходе турнира, убедился, что Испания, как и Германия – сильнейшие команды. Обе имеют право играть в финале.

– Как думаете, как сложится игра между ними?

– Трудно сказать. Если давать характеристику сборной Испании, это молодые, агрессивные и хорошо подготовленные физически футболисты. Сейчас они играют в другой футбол, чем раньше. Да, есть контроль мяча, но при этом много игры вперед. Все это делается агрессивно и с использованием хорошего прессинга. Испанцы умеют закрываться, что они демонстрировали в нескольких поединках. Ведя в счете, "закрывались" и потом здорово выбегали в контратаки, пытаясь развить свое преимущество. Что касается Германии, то прежде всего следует учитывать, что она является хозяином турнира. Немецкая сборная всегда отличалась своей дисциплинированностью и организованностью. Она несколько отличается от испанцев, у которых все работает быстрее – в частности фланги. Германия тоже здорово играет в защите, здесь даже вопросов нет. Да и в атаке тоже. Не могу сказать, что немцы являются фаворитами. Это тот случай, когда шансы соперников расцениваются как 50 на 50. Кто совершит меньше ошибок, тот и победит. На мой взгляд, основное время завершится ничейным результатом. А потом… Возможно, я ошибаюсь, однако все же выскажу свое мнение: жду послематчевые одиннадцатиметровые.

- А какие ожидания от поединка во второй паре – Португалия – Франция?

- У французов много критики по игре. Еще раньше один из моих коллег, бывший футболист сказал, что Франция слабенькая. Но я ему возразил: "Нет, – говорю. – Вот увидишь, как будет". Французская команда играла правильно, прежде всего, стратегически – то есть не для болельщиков, а для достижения результата. Так они прошли групповой этап. В матче же 1/8 финала против бельгийцев французы пытались играть первым номером, но соперник отдал инициативу. Поэтому мы и увидели такую ​​игру. Понятно, что такой монотонный футбол, когда много розыгрышей, мало игры вперед, никому не нравится. Да и трудно раскрывать насыщенную оборону – такую, которая была у сборной Бельгии и которую французы одолели за счет рикошета. Что касается Португалии, то она в двух матчах подряд – сначала в заключительной игре в группе с Грузией, а затем в 1/8 финала со Словенией в основное время не забивает. Похоже, чего-то португальцам не хватает. Было много фланговых передач на Роналду, он мог забивать, но… В предыдущем поединке с теми же словенцами стопроцентных шансов у Португалии не было. Португальцы техничные, имеют скорость. Однако, несмотря на то, что Франция не демонстрирует яркую игру, именно ее я считаю фаворитом сегодняшней встречи. На мой взгляд, французы победят.