Роберто Мартинес: Криштиану много дает команде и является образцом для всех нас

Криштиану Роналду играл со стартовых минут во всех четырех матчах своей сборной на Евро-2024. Несмотря на это, он не отличился еще ни разу в ворота соперников, а его игра выглядит бледной тенью самого себя. Роберто Мартинес заявил на вчерашней пресс-конференции перед поединком с Францией, что Криштиану Роналду - игрок, который является образцом для всех нас.

"Для меня каждый день - это новый день, и это невероятно иметь игрока, который уже выиграл всё и побил все рекорды по голам и играм за национальную сборную. Он игрок, который много дает команде и является примером того, кто хочет побеждать каждый день. Я не люблю сравнивать поколение 2016 года с этим поколением. Это поколение идет другим путем, и я надеюсь, что будущие поколения будут помнить его так же как помнят предыдущее. Все игроки готовы, могут быть сомнения, но у нас есть 23 полевых игрока, которые готовы показать свое качество и навыки. Это не вопрос качества, это вопрос психологии. Я не согласен, что команда не рискует и не имеет индивидуальности на мяче. Есть много данных, которые это доказывают. Критика - это часть моей работы. У нас есть важные игроки, есть конкуренция в раздевалке, но я смотрю на игроков и принимаю решения. Основное внимание уделяется не выслушиванию критики, а обеспечению того, чтобы игра была лучшей", - цитирует Роберто Мартинеса Marca.

Добавим, что матч между Португалией и Францией состоится сегодня в 22:00 на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.