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Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Португалия - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2016 году эти команды разыграли титул чемпиона Европы в Париже. Тогда команда и дисциплина Португалии победили более сильный (на бумаге) коллектив Франции. Сегодня букмекеры также предпочитают "галльских петухов", однако уже не с такой поразительной разницей.
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На двоих в Германии команды к этому моменту провели всего один уверенный матч: это победа Португалии над Турцией 3:0. Остальные поединки – особенно это касается французов – были тяжелыми и тягучими. Большая заслуга в этом – противодействие соперников. Теперь звезды сыграют против звезд.
Чемпионат Европы-2024
5 июля, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Португалия - Франция
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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