Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В 2016 году эти команды разыграли титул чемпиона Европы в Париже. Тогда команда и дисциплина Португалии победили более сильный (на бумаге) коллектив Франции. Сегодня букмекеры также предпочитают "галльских петухов", однако уже не с такой поразительной разницей.

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На двоих в Германии команды к этому моменту провели всего один уверенный матч: это победа Португалии над Турцией 3:0. Остальные поединки – особенно это касается французов – были тяжелыми и тягучими. Большая заслуга в этом – противодействие соперников. Теперь звезды сыграют против звезд.

Чемпионат Европы-2024

5 июля, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2