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Мбаппе: Роналду - единственный в своем роде, но надеюсь, что в пятницу он будет разочарован
Килиан разделил личное отношение к кумиру и нацеленность на результат
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