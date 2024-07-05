Мбаппе: Роналду - единственный в своем роде, но надеюсь, что в пятницу он будет разочарован

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился своим мнением о звезде сборной Португалии - Криштиану Роналду.

"Он единственный в своем роде. Другого Криштиану Роналду уже не будет. Он вдохновил целое поколение.

У него есть цели, у него есть трофеи - его послужной список говорит сам за себя. Но надеюсь, что в пятницу он будет разочарован", - приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

5 июля Франция встретится с Португалией в рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.