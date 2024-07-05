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Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Испания - Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эти две команды выглядели сильнее всех в 4 стартовых матчах турнира, но жребий свел их уже в 1/4. Качество игры говорит в пользу Испании, хотя немцы не сильно уступают. В то же время в пользу Германии говорят родные трибуны. Ждем качественного и активного футбола с обеих сторон. И голов.
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Евро-2024. 1/4 финала
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Испания - Германия 19:00
Трансляция – Megogo Футбол 1
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