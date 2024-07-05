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Нуну Мендеш: Не думаю, что Мбаппе будет играть на моем фланге, но если это произойдет, я готов
Игроки ПСЖ сегодня будут играть друг против друга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сегодняшнем четвертьфинальном поединке встретятся между собой Португалия и Франция. Это будет также принципиальное противостояние для игроков "ПСЖ", поскольку футболисты "синих" Барколя, Коло Муани, Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери и Киллиан Мбаппе будут играть против своих одноклубников Витиньи, Данилу Перейры, Гонсалу Рамуша и Нуну Мендеша. Последний во время недавней пресс-конференции отметил, что он готов противостоять лидеру французов Киллиану Мбаппе.
"Я не думаю, что он будет играть на моем фланге. Мы оба играем слева. Но если это произойдет, я готов. Я тренировался каждый день для таких моментов. Мы все готовы. У Франции есть отличные игроки, и у нас тоже", - цитирует Нуну Мендеша Marca.
Добавим, что победитель этой пары в полуфинале Евро-2024 встретится с победителем матча Испания - Германия.
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