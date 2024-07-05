Нуну Мендеш: Не думаю, что Мбаппе будет играть на моем фланге, но если это произойдет, я готов

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке встретятся между собой Португалия и Франция. Это будет также принципиальное противостояние для игроков "ПСЖ", поскольку футболисты "синих" Барколя, Коло Муани, Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери и Киллиан Мбаппе будут играть против своих одноклубников Витиньи, Данилу Перейры, Гонсалу Рамуша и Нуну Мендеша. Последний во время недавней пресс-конференции отметил, что он готов противостоять лидеру французов Киллиану Мбаппе.

"Я не думаю, что он будет играть на моем фланге. Мы оба играем слева. Но если это произойдет, я готов. Я тренировался каждый день для таких моментов. Мы все готовы. У Франции есть отличные игроки, и у нас тоже", - цитирует Нуну Мендеша Marca.

Добавим, что победитель этой пары в полуфинале Евро-2024 встретится с победителем матча Испания - Германия.