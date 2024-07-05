Нидерланды - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Последним полуфиналистом Евро-2024 станет кто-то из пары Нидерланды - Турция. Интересная пара. "Оранжевые" – ожидаемо дошли до этой стадии турнира, а вот турки – это своеобразный сюрприз Евро-2024.

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Но у Турции бывали и более высокие достижения на уровне чемпионата Европы. Был полуфинал. Команда Роберто Манчини стремится как минимум повторить это достижение. Для этого надо побеждать Нидерланды.

Матч 1/4-й финал Евро-2024 состоится в субботу, шестого июля, в 22:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию можно смотреть на видеоплатформе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2.

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