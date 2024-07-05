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Вирт: Обидно, что пути сборных Испании и Германии пересеклись так рано
Тренер сделал свой прогноз на ближайшие матчи Евро-2024
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Сегодня, 5 июля состоятся два первых четвертьфинальных поединка чемпионата Европы-2024, который проходит в Германии. Хозяева будут играть с испанцами, а португальцы – с французами.
Известный украинский тренер Юрий Вирт сделал прогноз на эти противостояния.
"Считаю, что эксперты не ошибаются, когда называют матч Германия – Испания репетицией финала. Жребий был неумолим и, конечно, обидно, что пути этих сборных пересеклись так рано.
Несмотря на преимущество родных стен, я отдаю предпочтение испанцам. Наставник "Красной фурии", как еще называют эту сборную – Луис де ла Фуэнте – не из топовых, однако его влияние на действия подопечных – ощутимо. Главное, что наставник не боится доверять молодым исполнителям и они не подводят. И хотя говорят, что молодежь не всегда стабильна, думаю, что сегодня благодаря более сбалансированному составу гости возьмут верх с минимальным преимуществом в счете.
Равную борьбу можно предсказать и в противостоянии Франции и Португалии. Пока бомбардиры этих сборных – Мбаппе и Роналду – не впечатляют. Убежден, что и сегодня их нейтрализации будет уделено большое внимание. Забитые мячи обязательно будут. Все решится в серии послематчевых пенальти, где более точными будут португальцы", – считает Вирт.
Матч Испания - Германия начнется в 19:00, а старт поединка Португалия - Франция в 22:00. Время - киевское.
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