Акценты. Таблица зрелищности Евро и симпатии зрителя в 1/4 финала

Напоминаю, что по окончании группового этапа представил вашему вниманию условную таблицу зрелищности команд Евро. По версии автора, который за единицу измерения принял то, что он считает голевым моментом. Как всегда, не претендую на истину, но предлагаю как вариант результаты личных наблюдений.

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После ⅛ финала таблица теперь уже 16 лучших команд Европы, естественно, претерпела изменения и теперь она выглядит следующим образом.

Испания - 35 Германия - 33 Нидерланды - 29 Франция - 26 Бельгия - 25 Швейцария - 23 Австрия - 19 Дания - 18 Турция - 17 Португалия - 16 Словакия - 16 Грузия - 15 Англия - 14 Италия - 14 Румыния - 13 Словения - 10

Жирным выделены будущие участники четвертьфиналов. Напомню, что при равенстве моментов предпочтение отдается тому, кто лучше их реализовал. И да, шансы в дополнительное время не учитывал - для чистоты эксперимента все должны быть в равных условиях.

Итак, после матчей ⅛ финала Испания по праву отобрала лидерство у Германии. Точно так же заслуженно Нидерланды совершили рывок в тройку самых зрелищных команд с шестого места. Аналогично поднялись на три позиции Словакия и Англия, что позволило им покинуть подвалы таблицы.

Наибольший регресс наблюдаем у Грузии, опустившейся сразу на четыре места. Изрядно сдала и Румыния, а Словения замкнула список 16 лучших, став наименее зрелищной из команд, достигших первого раунда плей-офф.

Практически при своих остались “середняки” Турция и Португалия.

Австрия, Дания и Бельгия явно не испортили бы ¼ финала, даже несмотря на излишнюю скромность последней в поединке с французами. А вот к Турции, и особенно к Португалии с Англией вопросы таки есть. Пусть и не скажешь, что в ⅛-й они были совсем уж скучными.

Отсюда и авторские предпочтения.

Испания - Германия. Две лучшие команды Евро - как для зрителя. Не зря многие называют их встречу финалом до финала. Но я поостерегся бы утверждать, что здесь будет играть будущий чемпион Европы. Ой нередко триумф празднует, увы, не самый достойный, а самый расчетливый и удачливый в данный момент. Болеть буду за испанцев - они легче, веселее и изящнее.

Португалия - Франция. Однозначно за французов - соперник выглядит прилично скучнее. Впрочем, не жду феерии от этого матча Мнится, что излишне осторожничать могут оба. Но португальцев нужно убирать: хватит с них позорища восьмилетней давности, когда чемпион сумел выиграть в основное время лишь однажды.

Англия - Швейцария. Тем паче следовало бы избавить полуфиналы от присутствия рожденных летать, но упрямо ползущих к титулу. Даже если это - плод тренерской стратегии выхода на пик формы в нужный момент. Заколебали “шахматисты” - народу нужен футбол, а у швейцарцев его было не в пример больше.

Нидерланды - Турция. И здесь все очевидно.Таки-“летучие” голландцы, на мой взгляд, лучше вписались бы в четверку сильнейших команд континента. Пусть это и потолок для команды Кумана, скорее всего. Но не турки же - как по мне, они и так уже прыгнули выше головы. Если мы говорим об игре в футбол, а не о добыче результата.

Еще раз, болеть буду за тех, кто вызывал интерес к Евро на протяжении всего турнира. Ибо смотрю игру не ради финальных цифр на табло. Футбол - это искусство игры в мяч. Хоть в новом веке и стало модным превращать его в разновидность состязания за успешность. Любой ценой. Что ж, наверное, у каждого из нас свой футбол…

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine