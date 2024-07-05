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Ширер - о Роналду: Уверен, что он не хочет быть посмешищем в соцсетях
Экс-форвард выразил восхищение португальским ветераном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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