Ширер - о Роналду: Уверен, что он не хочет быть посмешищем в соцсетях

Бывший нападающий сборной Англии и "Ньюкасла" Алан Ширер прокомментировал выступление Криштиану Роналду на Евро-2024.

"Есть нечто величественное в том, как приближается конец, а лев отворачивается от него.

Все - разные. Возможно, Роналду будет играть еще пять лет и, если так — честь ему и хвала. Уверен, он не хочет быть посмешищем в соцсетях. Я могу только восхищаться им даже когда кричу на него, чтобы он дал пробить штрафной Бруну Фернандешу.

Даже львы не могут угнаться за своей тенью, но мне нравится, как Роналду оборачивается, смотрит на свою тень, пожимает плечами, надувает губы и качает головой. А затем отворачивается и бежит дальше", — написал Ширер в своей колонке на The Athletic.

На счету Роналду 1 ассист в 4 матчах на нынешнем чемпионате Европы. 5 июля Португалия встретится с Францией в 1/4 финала турнира.