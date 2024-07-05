Эммануэль Пети о Саутгейте: Будучи менеджером так долго, с такими качественными английскими игроками, он должен был выиграть хотя бы одну медаль

Саутгейт возглавляет "трех львов" в течение последних восьми лет и по статистике является одним из самых успешных менеджеров, которых когда-либо имела страна. Сборная Англии провела под его руководством 99 матчей, выиграв 63 и проиграв лишь 17. Он также имеет семь побед в матчах плей-офф - это больше, чем любой другой тренер родоначальников футбола. В 2021 году он стал первым специалистом, который вывел Англию в большой финал со времен Альфа Рэмзи в 1966 году, хотя в финале чемпионата Европы англичане уступили Италии. Этим летом "три льва" уже дошли до четвертьфинала Евро, а в субботу их ждет матч со Швейцарией. Впрочем, бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети не был впечатлен игрой этой команды и вынес сокрушительный вердикт его правлению.

"Иногда он напоминает мне Дидье Дешама с тем качеством, которое он имеет, и на скамейке запасных также. Это огромная группа качественных игроков. Мы так разочарованы, потому что он не может достичь с ними вершины и заставить их играть в красивый футбол, романтический футбол. Да, на это очень обидно смотреть, это, видимо, также должно подавлять игроков, ведь они не выиграли ни одной медали со сборной Англии. Он был менеджером в течение последних восьми лет, он дошел до полуфинала [Чемпионата мира 2018 года]. Он сделал несколько хороших результатов в соревнованиях. Но, как по мне, он провалился. Вот так просто. Будучи менеджером так долго, с такими качественными английскими игроками, он должен был бы выиграть хотя бы одну медаль", - заявил Эммануэль Пети в интервью talkSPORT.

Добавим, что четвертьфинальный матч между Англией и Швейцарией состоится 6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе.