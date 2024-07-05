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Сергей Ковалец: Сборная Испании выглядит лучше остальных на Евро-2024
В ожидании ярких матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы постепенно выходит на финишную прямую. Сегодня в немецких Штутгарте и Гамбурге состоятся поединки 1/4 финала, в которых сойдутся титулованные соперники – Испания – Германия и Португалия – Франция. Один из представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец в беседе с корреспондентом UA-Футбола поделился своими ожиданиями от этих матчей.
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- Что и говорить, поединок Испания - Германия мог бы быть хорошим финалом, - уверен Ковалец. – Испанская команда выглядит лучше всех из всех сборных на чемпионате Европы. Болельщики ждут хорошего матча, ведь и Германия представляет собой достаточно серьезного соперника. В составах обеих сборных играет немалое количество звезд наивысшего уровня, поэтому ожидаем интересное зрелище. Полагаю, что Испания победит со счетом 2:1.
Что касается матча Португалия – Франция скажу вот что. Это континентальное первенство отличается тем, что многие команды играют на результат, в неком закрытом режиме – с точки зрения игры от обороны. Они боятся рисковать. Это один из таких чемпионатов, у которого мало ярких матчей. Даже фавориты – такие как Англия, Португалия и Франция, немного забивают.
Поэтому, учитывая этот факт, фаворитом в этой встрече по поводу игры и стабильности являются французы. Дидье Дешам хорошо знает свою команду и учтет все факторы в противостоянии с португальцами. Надеюсь, что и в этом поединке мы увидим классный футбол. По моему мнению, Франция победит – 1:0.
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