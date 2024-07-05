Англия – Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Наверное, все любители футбола особенно страдали во время просмотров матчей сборной Англии на этом Евро. До сих пор никто не смог реализовать свое преимущество над тремя львами и не смог оказать достойного сопротивления, хотя Словакия может поспорить с этим тезисом.

Кажется, что Мурат Якин и его банда точно готовы к бою с антифутболом Саутгейта и смогут выбросить их из этого праздника жизни.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 6 июля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Англия — Швейцария Смотреть трансляцию

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