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Англия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Неужели Беллингем снова спасет свою команду?
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала сборная Англия уже была в шаге от вылета из турнира, словакам не хватило буквально несколько секунд. Спас свою команду ударом бисиклетой Джуд Беллингем.
На этот раз соперник выглядит куда более сложным. Возможно, здесь гениальности Беллингема уже не хватит, нужно быть сильными как команда.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 6 июля.
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Евро-2024. Четвертьфинал.
6 июля. 19:00. Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена"
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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